Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekiplerince, Demirköy ve Babaeski ilçelerinde yurt dışına çıkmaya hazırlanan 4 grup tespit edildi.
Ekipler, Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde H.C. yönetimindeki kamyoneti durdurdu. Kontrollerde, 21 Pakistan uyrukluyu gözetim altına aldı.
Sürücü H.C. organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Ekipler, Demirköy ilçesinde de Afganistan ve İran uyruklu 6 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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