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Kırklareli'nde 276 bin seçmen oy kullanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 12:50 | Son Güncelleme

Kırklarelililer 947 sandıkta il, ilçe ve belde belediye başkanları, belediye meclis üyeliği ile il genel meclisi üyelikleri ve muhtarlar için oy verecek

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 276 bin 33 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

947 sandığın kurulacağı Kırklareli'nde belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde belediye başkanlarını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

- 5 yılda 14 bin 342 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Kırklareli'nde 376 bin 33 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Kırklareli'nde seçmen sayısı 14 bin 342 arttı.

Kırklareli'nde kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime 9 sandık arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 938 sandık hazırlanırken, bu seçimlerde 947 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen Lüleburgaz'da

Kırklareli'nde en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Lüleburgaz.

114 bin 61 kayıtlı seçmenin bulunduğu Lüleburgaz'da 365 sandık kurulacak.

Lüleburgaz'dan sonra ikinci sırada 246 sandık ve 72 bin 489 seçmenle kent merkezi, üçüncü sırada da 134 sandık ve 38 bin 950 seçmenle Babaeski ilçesi geliyor.

En az sandık ve seçmen sayısıyla 15 sandık ile Pehlivanköy, 2 bin 87 seçmen ile Kofçaz olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Babaeski 134 38 bin 950

Demirköy 32 7 bin 174

Merkez 246 72 bin 489

Kofçaz 18 2 bin 87

Lüleburgaz 365 114 bin 61

Pehlivanköy 15 3 bin 215

Pınarhisar 52 14 bin 780

Vize 85 23 bin 277

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