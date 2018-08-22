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Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 10:27 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ve Kofçaz ilçesinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan dört ayrı grubu tespit etti.

Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda Pakistan, Irak ve Afganistan uyruklu 28 kişiyi yakaladı.

Göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Yasa Dışı yurt dışı

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