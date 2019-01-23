Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezi ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 5 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, Afganistan, Pakistan ve Irak uyruklu 28 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

