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Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 10:40 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezi ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 5 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, Afganistan, Pakistan ve Irak uyruklu 28 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen kaçak Yasa Dışı

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