Kırklareli’nde 28 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler, Yukarıkanara ve Tatlıpınar köylerinde 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Bulgaristan’a sınır Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler, Yukarıkanara ve Tatlıpınar köylerinde, köylülerin ihbarı üzerine jandarma ekipleri başlatmış olduğu araştırmada toplamda 28 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslara 6458 sayılı kanun 102. maddesi gereğince kişi başı 4 bin 350 TL toplamda 120 bin 800 TL idari para cezası uygulandı. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

