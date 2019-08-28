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Kırklareli'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 08:52 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerince, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 7 grup belirlendi.

Ardından yapılan çalışmayla İran, Pakistan, Irak ve Afganistan uyruklu 29 göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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