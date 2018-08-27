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Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 10:06 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Babaeski ilçesinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 3 ayrı grup olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonlarda Afganistan, Irak ve Pakistan uyruklu 32 kişiyi yakaladı.

Göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen Yasa Dışı yurt dışı

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