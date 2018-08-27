Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Babaeski ilçesinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 3 ayrı grup olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.
Ekipler, operasyonlarda Afganistan, Irak ve Pakistan uyruklu 32 kişiyi yakaladı.
Göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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