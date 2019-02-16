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Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 10:34 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz, Lüleburgaz ve Demirköy ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 5 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Afganistan, Irak, İran ve Pakistan uyruklu 33 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen Jandarma operasyon

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