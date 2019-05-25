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Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 13:50 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Lüleburgaz, Demirköy ile Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 4 grubu tespit etti.

Ekipler 33 Afganistan, Irak ve İran uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Jandarma

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