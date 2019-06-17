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Kırklareli'nde 34 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 16:33 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 34 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Babaeski ve Demirköy ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki 5 grubu tespit etti.

Ekipler, Fas, Pakistan, Afganistan ve Irak uyruklu 34 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen Jandarma kaçak

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