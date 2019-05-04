HABER

Kırklareli'nde 35 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 09:33 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 35 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki üç grubu tespit etti.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Bangladeş ve Pakistan uyruklu 35 düzensiz göçmeni yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

PARTNERİşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...
Giresun'da heyelan karayolu ulaşımını kapGiresun'da heyelan karayolu ulaşımını kap
Dizdar: Ramazan'dan kilo alarak çıkmayınDizdar: Ramazan'dan kilo alarak çıkmayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Jandarma

En Çok Okunan Haberler

Nesrin Cavadzade sevilen diziye transfer oldu! Dengeleri değiştirecek

Nesrin Cavadzade sevilen diziye transfer oldu! Dengeleri değiştirecek

Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 29 yaralı

Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 29 yaralı

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Borç-alacak meselesi kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Borç-alacak meselesi kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak uyarısı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akaryakıt istasyonunda şok görüntüler! Kadınlar kaçarak polise sığındı

Akaryakıt istasyonunda şok görüntüler!

Giresun'da heyelan karayolu ulaşımını kapattı

Giresun'da heyelan karayolu ulaşımını kap

Konya'da işçi servisi TIR'la çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Konya'da facia! Ölü ve yaralılar var

Yurda kaçak yollarla giren Suriyeli 5 kız çocuğu yakalandı

Yurda kaçak yollarla giren Suriyeli 5 kız çocuğu yakalandı

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Muş'ta sel ve su baskını

Muş'ta sel ve su baskını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.