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Kırklareli'nde 35 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 14:05 | Son Güncelleme

Yakalanan Pakistan ve Afganistan uyruklu göçmenler, geçtikleri Bulgaristan'da Bulgar güvenlik görevlilerince darbedilerek zorla Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde 35 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu arada Demirköy ve Kofçaz da yakalanan 26 Pakistan ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler verdikleri ifadede geçtikleri Bulgaristan'da Bulgar güvenlik güçlerince dövüldüklerini, para ve elbiselerinin alınması sonrası zorla Türkiye'ye gönderdiklerini iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen Jandarma polis

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