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Kırklareli'nde 36 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 10:29 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 36 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerince, Demirköy, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan dört grup belirlendi.

Ardından yapılan çalışmayla Pakistan, Irak ve Afganistan uyruklu 36 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla T.Y. ve N.T. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Y. tutuklandı, N.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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düzensiz göçmen Kırklareli

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