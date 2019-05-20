Kırklareli'nde 37 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Demircihalil ve Çağlayık köylerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 2 grubu tespit etti.
Ekipler, 37 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla şüpheli F.B. gözaltına alındı.
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