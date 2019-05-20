HABER

Kırklareli'nde 37 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 13:31 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 37 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Demircihalil ve Çağlayık köylerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 2 grubu tespit etti.

Ekipler, 37 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla şüpheli F.B. gözaltına alındı.

'Burada bir tarih yatıyor''Burada bir tarih yatıyor'
Tarihçi Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil Gaziantep’te kitaplarını imzaladıTarihçi Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil Gaziantep’te kitaplarını imzaladı
Vali Sezer: “DEAŞ tehlikesi var”Vali Sezer: “DEAŞ tehlikesi var”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Kırklareli Yasa Dışı

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

''Fatih Terim bana tokat attı''

''Fatih Terim bana tokat attı''

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

Rus kadın asker bunu yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Rus kadın asker bunu yaptı! Sosyal medya yıkıldı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni askerlik sistemi ve 3600 ek göstergeyle ilgili yeni açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Ünlü iş adamı ve eşinin rehin alınması olayıyla ilgili Sarar şirketinden açıklama

Sarar şirketinden rehin alınma olayı hakkında açıklama

Elleriyle yakalayıp canlı canlı çubuğa taktılar!

Elleriyle yakalayıp canlı canlı çubuğa taktılar!

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının iletişim modeli

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının iletişim modeli

İstanbul'da silahlı soygun! Ateş açıldı

Fatih'te hareketli dakikalar! Ateş açıldı

'Ayı gülü' açtı! Bu çiçeği koparan yandı

'Ayı gülü' açtı! Bu çiçeği koparan yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.