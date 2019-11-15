HABER

Kırklareli'nde 37 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 08:30 | Son Güncelleme

Organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 37 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Filistin, Afganistan ve Irak uyruklu 37 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu kişilere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili 2 şüphelinin daha yakalanmasına çalışılıyor.

Balık tutmak için gitmişti! Kayıp doktor o gölde aranıyor Balık tutmak için gitmişti! Kayıp doktor o gölde aranıyor
Son dakika! 2011'deki KPSS ile ilgili soruşturmada çok sayıda gözaltı kararıSon dakika! 2011'deki KPSS ile ilgili soruşturmada çok sayıda gözaltı kararı
Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyorGaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göç göçmen Jandarma Kırklareli yurt dışı

En Çok Okunan Haberler

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den 'Mazlum Kobani' yorumu!

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den 'Mazlum Kobani' yorumu!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

Milli marş ıslıklandı!

Milli marş ıslıklandı!

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! 2011'deki KPSS ile ilgili soruşturmada çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 2011'deki KPSS ile ilgili soruşturmada çok sayıda gözaltı kararı

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Tolga Şardan hakkında suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Tolga Şardan hakkında suç duyurusu

İstanbul'da İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul'da İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Gaziosmanpaşa'da ev yangını

Gaziosmanpaşa'da ev yangını

Otoyolda kaçak göçmen kovalamacası!

Otoyolda kaçak göçmen kovalamacası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.