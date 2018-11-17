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Kırklareli'nde 38 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 09:22 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 38 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında Avrupa'ya yasa dışı yollardan gitme hazırlığı yapan grupların olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler düzenledikleri operasyonlarda, Afganistan ve İran uyruklu 38 kişiyi yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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