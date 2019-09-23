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Kırklareli'nde 40 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 15:12 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 40 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turgutbey köyü yakınları TEM Otoyolu mevkisinde, ayrı gruplar halinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Ekipler, Afganistan ve İran uyruklu 40 düzensiz göçmeni yakaladı.

Lüleburgaz Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen Jandarma Yasa Dışı yurt dışı

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