Kırklareli'nde 41 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma, Kırklareli merkez, Lüleburgaz ve Demirköy ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 6 grubu tespit etti.
Ekipler, Pakistan, Irak, Afganistan ve İran uyruklu 41 düzensiz göçmeni gözetim altına aldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
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