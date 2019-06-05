Kırklareli'nde 41 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma, Kırklareli merkez, Lüleburgaz ve Demirköy ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 6 grubu tespit etti.

Ekipler, Pakistan, Irak, Afganistan ve İran uyruklu 41 düzensiz göçmeni gözetim altına aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

