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Kırklareli'nde 41 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 10:24 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 41 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, Lüleburgaz, Babaeski ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki 6 grubu tespit etti.

Ekipler, İran, Irak, Pakistan ve Afganistan uyruklu 41 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla iki şüpheli de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Jandarma

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