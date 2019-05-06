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Kırklareli'nde 47 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 13:46 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 47 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki grubu tespit etti.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda A.A.T'nin yönetimindeki kamyonu bir süre takip ederek Karamesutlu köyünde durdurdu. Kamyon kasasında Pakistan uyruklu 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Jandarma

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