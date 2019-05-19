Kırklareli'nde 5 ayda 794 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde son 5 ayda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmayan çalışan 794 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bulgaristan'a yakınlığı dolayısıyla kent merkezi, Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile diğer ilçelerinde düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik faaliyetler devam ediyor.

Ekipler, çeşitli ihbarlar ve istihbari çalışmalar üzerine 5 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda, yurda kaçak yollarla giren 794 düzensiz göçmeni gözetim altına aldı.

Gruplar halinde yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan operasyonlarda düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla yakalanan 14 şüpheli de çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

