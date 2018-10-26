HABER

Kırklareli'nde 56 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 10:20 | Son Güncelleme

Göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ve Demirköy ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 3 ayrı grup olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Irak, İran ve Pakistan uyruklu 56 kişiyi yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.İ.B, H.D.R, R.T. ve M.G.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

PARTNERSimit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...Simit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...
Sağanak, Nusaybin'de cadde ve sokakları göle çevirdiSağanak, Nusaybin'de cadde ve sokakları göle çevirdi
Kar nedeniyle kapanan Akseki- Konya yolu ulaşıma açıldıKar nedeniyle kapanan Akseki- Konya yolu ulaşıma açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göçmen Yasa Dışı yurt dışı

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Yaşamayanlar dizisi oyuncusu Elit İşcan 'Rol arkadaşım tarafından tacize uğradım'

Yaşamayanlar dizisi oyuncusu Elit İşcan 'Rol arkadaşım tarafından tacize uğradım'

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Son dakika! Yerel seçim tarihi kesinleşti

Son dakika! Yerel seçim tarihi kesinleşti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de bu programlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanacak

İzmir'de bu programlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanacak

Andımız için olay yaratacak sözler!

Andımız için olay yaratacak sözler!

Bu sayı ilk kez açıklandı! Tam 14 bin 694 terörist...

Bu sayı ilk kez açıklandı! Tam 14 bin 694 terörist...

İçişleri Bakanlığı, valiliklere yazı gönderdi! Düğün ve nişanlarda kullanılmayacak

İçişleri Bakanlığı, valiliklere yazı gönderdi! Düğün ve nişanlarda kullanılmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! 100 kilo altının detayları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! 100 kilo altının detayları ortaya çıktı

ABD'den vize almak isteyen Türklere iğrenç soru! 'Fahişelik yapmak için mi gidiyorsunuz?'

ABD'den vize almak isteyen Türklere iğrenç soru! 'Fahişelik yapmak için mi gidiyorsunuz?'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.