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  4. Kırklareli’nde 56 saatlik kısıtlamada sıkı denetim

Kırklareli’nde 56 saatlik kısıtlamada sıkı denetim

27.02.2021 12:50 | Son Güncelleme:
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Kırklareli’nde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kırklareli’nde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında, cadde ve sokaklar boş kaldı. Sıkı önlem alan polis ekipleri, dışarı çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs tedbirleri kapsamında, dün saat 21.00’de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Kırklareli’nde cadde ve sokakları boş kaldı. Kent merkezinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve belirli bölgelerde oluşturulan uygulama noktalarında denetim yapan polis ekipleri, dışarıda olanların izin belgelerini kontrol etti.
Yaya olarak da cadde ve sokaklarda devriye görevini sürdüren ekipler, kısıtlamayı ihlal edenlere ceza kesti.

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