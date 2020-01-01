HABER
  4. Kırklareli’nde 565 litre kaçak içki ve alkol şırası ele geçirildi

Kırklareli’nde 565 litre kaçak içki ve alkol şırası ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 10:44 | Son Güncelleme

Kırklareli’nde jandarma ve polis ekiplerince farklı adreslerde yapılan arama ve çeşitli denetimlerde 565 litre kaçak içki ve alkol şırası ele geçirildi.Kırklareli’nde C.B.

Kırklareli’nde jandarma ve polis ekiplerince farklı adreslerde yapılan arama ve çeşitli denetimlerde 565 litre kaçak içki ve alkol şırası ele geçirildi.
Kırklareli’nde C.B. isimli şahsın Bademlik Mahallesi sayılı adresinde polis ekiplerince yapılan aramada; 54 adet toplamda 60,6 litre içki ele geçirildi. Kırklareli merkezde Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamında polis ekiplerince yapılan çalışmalarda M.Ç. isimli şahsın Bademlik Mahallesi’ndeki ikametinde yapılan aramada iki adet toplamda iki litre içki, 3 adet içerisinde içki bulunan varil, demir fıçı üzerine monte edilmiş, kapağında rakı yapımında kullanılmak üzere delik ve yivli parça bulunan düdüklü tencere, boya kovası, plastik hortum ele geçirilerek el konuldu. Şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Pınar Mahallesi’nde H.Ç. isimli şahsın bağ evi ve eklentilerinde polis ekiplerince yapılan aramada 4 adet toplamda 274 litre kaçak içki ele geçirilerek el konuldu. Şahsın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Babaeski ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda toplam 104 litre kaçak içki, 125 litre alkol şırasında kullanılan meyve, adet damıtma düzeneği ile 24 adet kapüşon ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olaya ilişkin 3 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Fırtına tabelayı uçurdu! Saniyelerle kurtuldular Fırtına tabelayı uçurdu! Saniyelerle kurtuldular
İstanbul’da yeni yılın ilk gününde yollar boş kaldıİstanbul’da yeni yılın ilk gününde yollar boş kaldı
Avukat çift ve oğullarının ölümüne neden olan TIR şoförüne 1 yıl 8 ay hapisAvukat çift ve oğullarının ölümüne neden olan TIR şoförüne 1 yıl 8 ay hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

Erdoğan Bakan Soylu'nun telefonundan seslendi!

Erdoğan Bakan Soylu'nun telefonundan seslendi!

Yer: İstiklal Caddesi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Yer: İstiklal Caddesi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

Yılbaşı kutlamasında kan aktı

Yılbaşı kutlamasında kan aktı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ve dünya 2020'ye böyle girdi

2020 böyle karşılandı

Ghosn hakkında film gibi firar iddiası

Ghosn hakkında film gibi firar iddiası

Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesinden sürpriz ziyaret

Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesinden sürpriz ziyaret

80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

19 yaşındaki Youtuber sadece 6 ayda bakın ne kadar kazandı!

19 yaşındaki Youtuber sadece 6 ayda bakın ne kadar kazandı!

İstanbul'da 2020'nin ilk günü yollar boş kaldı

İstanbul'da yollar boş kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.