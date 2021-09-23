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Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı

23.09.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiğini öne süren yabancı uyruklu hastanede tedavi altına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Şükrüpaşa köyünde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, bölgedeki 6 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini tespit etti.

Yabancı uyruklular, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü. Yaralı bulunan bir Suriyeli, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

İşlemleri tamamlanan 5 yabancı uyruklu, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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