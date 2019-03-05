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Kırklareli'nde 61 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 18:47 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 61 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 61 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 2 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Ekiplerin Lüleburgaz ilçesinde durdurduğu iki kamyonette Irak ve Afganistan uyruklu 57, Babaeski ilçesinde de İran uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişlerde organizatörlük yaptığı iddia edilen K.M, C.B, Ş.S. ve A.A. da gözaltına alındı.

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