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Kırklareli’nde 7 düzensiz göçmen yakalandı

27.03.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’nden Bulgaristan’a geçen 7 düzensiz göçmen, Bulgar Polisi tarafından yakalanıp darp edildikten sonra geri Türkiye’ye gönderildiklerini iddia etti.Jandarma ekiplerince merkeze bağlı Kızılcıkdere köyünde düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı.

Kırklareli’nden Bulgaristan’a geçen 7 düzensiz göçmen, Bulgar Polisi tarafından yakalanıp darp edildikten sonra geri Türkiye’ye gönderildiklerini iddia etti.
Jandarma ekiplerince merkeze bağlı Kızılcıkdere köyünde düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler bölgede yaptığı araştırmada 7 Filistin, Tunus ve Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.
Avrupa hayaliyle Kırklareli’nden Bulgaristan’a kaçan 7 Filistin, Tunus ve Suriye uyruklu düzensiz göçmenlerin iddiasına göre; Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları ve paraları alındıktan sonra darp edilerek Türkiye’ye geri gönderildiği iddia edildi. Düzensiz göçmenlere idari yaptırım uygulanarak geri gönderme merkezine teslim edildi.

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