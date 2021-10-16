Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarhisar ilçesinin Hacıfaklı köyünde göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgede denetim yapan ekipler, Afganistan uyruklu 7 göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da darbedilerek Türkiye tarafına gönderildiklerini ileri sürdü.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz