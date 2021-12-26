YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı

26.12.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ile Babaeski ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, iki bölgede bulunan Afganistan ve Pakistan uyruklu 7 kişinin yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDilan Çiçek Deniz aileye girdi!Dilan Çiçek Deniz aileye girdi!
PARTNER"Sevgili sevgilim iyi ki doğdun""Sevgili sevgilim iyi ki doğdun"
Kışın duruş mesafesini kısaltan kış lastiği hayat kurtarıyorKışın duruş mesafesini kısaltan kış lastiği hayat kurtarıyor

Kırklareli Namaz Vakitleri 26 Aralık Pazar

İmsak
06:56
Sabah
08:30
Öğle
13:17
İkindi
15:33
Akşam
17:53
Yatsı
19:21

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler26 Aralık Pazar

Deniz Eczanesi
Merkez
İlaç Evi Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Çevik Eczanesi
Babaeski
Nergız Eczanesi
Alpullu
Büyük Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Demirköy Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Adana'da ziyaretlerde bulundu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Adana'da ziyaretlerde bulundu

Bandırmaspor, İstanbulspor karşısında galibiyeti hedefliyor

Bandırmaspor, İstanbulspor karşısında galibiyeti hedefliyor

Tarihi Diyarbakır Surlarına "hassas" dokunuş

Tarihi Diyarbakır Surlarına "hassas" dokunuş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.