Kırklareli'nde 73 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 73 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ve Demirköy ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında Avrupa'ya kaçak yoldan gitme hazırlığı yapan 9 ayrı grup olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.
Ekipler düzenledikleri çalışmalarda, Irak, İran, Afganistan ve Pakistan uyruklu 73 kişiyi yakaladı.
Göçmenler işlemlerinin ardından, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Türkiye'nin 'savaş sebebi' dediği krizin ardından çarpıcı iddia!
CHP'de Ankara için öne çıkan iki isim!
'Bazı vekillerimizi aday gösterebiliriz' deyip o ismi açıkladı
'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler
Sultanhisar'da boğa güreşleri heyecanı
Arabada sıkıştığını unuttu, çekenleri tehdit etti: Parçalarım!
Tren raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Ülke çok fena karıştı! 250 bin kişi sokağa döküldü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum