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Kırklareli'nde 73 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 09:34 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 73 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ve Demirköy ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında Avrupa'ya kaçak yoldan gitme hazırlığı yapan 9 ayrı grup olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler düzenledikleri çalışmalarda, Irak, İran, Afganistan ve Pakistan uyruklu 73 kişiyi yakaladı.

Göçmenler işlemlerinin ardından, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen Yasa Dışı yurt

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