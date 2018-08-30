Kırklareli'nde 75 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 75 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 3 ayrı grup olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.
Ekipler, operasyonlarda İran, Irak, Afganistan ve Pakistan uyruklu 75 kişiyi yakaladı.
Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Öte yandan göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen İ.Ç. ve S.Ü. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Dünyanın gözü orada! Flaş 'Türkiye' açıklaması
Ruslar ve Türkler yeni galaksiler peşinde
Kemal Öksüz Ermenistan'da yakalandı!
AK Parti'den 'erken yerel seçim' açıklaması
Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'
Rus Dışişleri'nden Türkiye'ye ilişkin yeni vize açıklaması! Tarih verdiler
Dinini değiştirip Müslüman olan Alman kadın gözyaşlarına boğuldu
Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili
Bakanlık'tan flaş Selahattin Demirtaş açıklaması!
Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor
2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı|KPSS sonuç sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum