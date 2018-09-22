Kırklareli'nde 78 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 78 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Demirköy, Kofçaz, Babaeski ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 6 ayrı grup olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, Irak, İran, Pakistan ve Afganistan uyruklu 78 kişiyi yakaladı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Bu arada, yabancı uyruklu kişilere yardım ettiği iddia edilen şüpheli M.Ç. tutuklandı.
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