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Kırklareli'nde 83 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 09:30 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 83 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 83 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 4 ayrı grup olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonlarda Afganistan ve İran uyruklu 83 kişiyi yakaladı.

Şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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göçmen Yasa Dışı

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