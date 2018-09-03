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Kırklareli'nde 95 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 14:34 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 95 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 95 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 6 ayrı grup olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonlarda Afganistan, Pakistan, Irak ve İran uyruklu 95 kişiyi yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen Z.E. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen Yasa Dışı yurt dışı

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