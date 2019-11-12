Kırklareli'nde 95 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 95 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesinin Karamesutlu köyü yakınlarında göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler bölgede yaptıkları trafik ve asayiş uygulamasında 10 araçta İran, Pakistan, Mısır ve Afganistan uyruklu 95 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

