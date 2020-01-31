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Kırklareli'nde, AP'da Türk bayrağı yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 15:27 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde, AP'da Türk bayrağı yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde cuma sonrası toplanan bir grup, ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosundaki (AP) bayrak provokasyonuna karşı Türk bayrağı dağıtarak tepkilerini gösterdi.

Hızırbey Cami'sinde cuma namazı sonrası depremde hayatını kaybedenlerin anısına pilav ve ayran ikram eden MHP Kırklareli İl Başkanlığı İle Ülkü Ocakları Kırklareli İl Başkanlığı, daha sonra da ırkçı Yunan milletvekili Lagos'un bayrak provokasyonuna tepki için de Türk bayrağı dağıttı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Mürsel Tekin, Yunan milletvekilinin saygısızlığını şiddetle kınadıklarını söyledi.

Türk bayrağına hiç kimsenin saygısızlık yapmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Biz ki Yunan bayrağı ayaklarımızın altına serildiği halde bir devletin bağımsızlığı ve maneviyatına duyduğumuz saygıdan o bayrağı yerden kaldıran asil bir milletiz. Lakin geçmişten ders almayan bu milletvekili, dedelerinin hazin sonuna bakarak gerekli tarih dersini almalı ve içinde bulunduğu bu gafletten kurtulmalıdır. Tarihte her toplum kendine yakışanı yapmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
AP bayrak Yunan

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