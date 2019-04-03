Kırklareli'nde bağımsız seçilen Kesimoğlu'na CHP'lilerden destek(2)

ÖZEL VE İNCE, KIRKLARELİ'NE GELDİ

Kırklareli'de resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu destek vermek için CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile CHP'li Muharrem İnce Kırklareli'ne geldi. Özel, 170 sandığın yeniden sayılmasına karar verilen İlçe Seçim Kurulu'na giderken, Muharrem İnce, Kesimoğlu'nu makamında ziyaret etti. Burada konuşan İnce, şunları söyledi:

"Kırklareli halkı bir demokrasi dersi vermiştir, bütün Türkiye'ye. Herkese örnek olması gereken bir dersti bu. Bu dersin öğretmeni de Mehmet Siyam Kesimoğlu'dur. Bunu herkesin böyle bilmesini istiyorum. Sayın Kesimoğlu'nun Cumhuriyet Halk Parti'liliğini kimse tartışamaz. Onun yüreği, gönlü, kalbi duyguları, ruhu Cumhuriyet Hak Parti'lidir. Kendisiyle milletvekili olduğumuz dönemde, ilk milletvekili seçildiğimiz dönemde ikimizin de kafasında bir tane beyaz saç yoktu. O günlerden beri siyasi mücadelemiz devam ediyor. Bu konuda kimsenin tartışma yapacak yeri yoktur. Ama olan olmuştur. Bir şeyler olmuştur, herkes kim suçlu, kim güçlü kamuoyu da biliyor. Fakat şimdi bunları konuşmanın da yeri değil, şimdi barışmanın zamanıdır. Burada bir hak gaspı yaşatılmak isteniyor. Kırklareli halkının iradesine ipotek konulmak isteniyor. Adında adalet olan parti, baskıyla tehditle, korkuyla işte milletvekillerinin açıklamasını gördünüz suç üstü yakalandı. Bu kabul edilemez, bunu kabul etmeyeceğiz. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini göreve davet ettim, onlar da sahip çıkacaklardır."