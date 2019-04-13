HABER

Kırklareli'nde Bahçeşehir Koleji tanıtım toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 16:26 | Son Güncelleme

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel: - "Türkiye'nin her yerine kaliteli eğitimi götürme gayreti içerisindeyiz. Dünya çapında uluslararası arenalarda yarışabilecek öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz"

KIRKLARELİ (AA) - Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, "Türkiye'nin her yerine kaliteli eğitimi götürme gayreti içerisindeyiz. Dünya çapında uluslararası arenalarda yarışabilecek öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Yücel, eğitim kurumunun tanıtımı amacıyla Kırklareli'nde düzenlenen toplantıda, Bahçeşehir Koleji'nin kentte en kısa sürede açılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kaliteli eğitimin, her çocuğun hakkı olduğunu, bu anlayış ve kültürle hareket ettiklerini belirten Yücel, Kırklareli'ne ciddi yatırımlar yapmayı istediklerini kaydetti.

Kırklareli'nde 15 milyonluk bir yatırım yaptıklarını anlatan Yücel, "Türkiye'nin her yerine kaliteli eğitimi götürme gayreti içerisindeyiz. Dünya çapında uluslararası arenalarda yarışabilecek öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz. Kırklareli'nin eğitime olan düşkünlüğünü biliyoruz. Ama Kırklareli, Türkiye'deki eğitim sıralaması arasında hak ettiği yerde değil. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha iyi bir seviyeye geleceğine inanıyorum." diye konuştu.

Kolej hakkında bilgiler veren Yücel, yaptıkları tek işin eğitim olduğunu vurguladı. Türkiye'de çok sayıda kampüslerinin olduğunu aktaran Yücel, şöyle konuştu:

"Bu kampüsler, Türkiye'nin sadece gelişmiş illerinde değil, her yerde. Doğu, batı, güney, kuzey, Diyarbakır, Bismil, Van, Urfa'dan Batı'ya kadar her noktada varız. Kırklareli'ne aslında gelmekte geç kaldık ama nasip bugüneymiş. Başarılıyız. Daha iyi olma gayreti içerisindeyiz. Ama bizim bir hedefimiz, hayalimiz var. Hedefimiz ve hayalimiz dünyanın sayılı eğitim kurumlarından biri olmak. Elbette, Türkiye'de iyi olmak önemlidir ama artık biz evrensel ve uluslararası ligde başarılı olmalıyız. Türkiye'nin markası olmalıyız. Eğer siz eğitim kurumu olarak dünyada bir marka olursanız, yaratabilirseniz ülkenin gelişmiş düzeyi de ona göre belli olacaktır."

Yücel, tüm dünyaya açılmaya özen gösterdiklerini sözlerine ekledi.

- "Dünyanın dönüşümünü iyi anlamak gerekiyor"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ise dünyanın dönüşümünü iyi anlamak gerektiğini söyledi.

Bahçeşehir Koleji'nin Kırklareli'nde açılacak olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Bilgin, Kırklareli'nin eğitim kenti olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin çok büyük bir ülke olduğunu vurgulayan Bilgin, "Bugün özel hastanesi olmayan nadir illerden biriyiz. Özel okulu olmayan nadir illerden biriydik, artık onu açıyoruz" dedi.

Özel hastane ve okulların önemine değinen Bilgin, "Dünyanın dönüşümünü iyi anlamak gerekiyor. Dünyayı anlamanız için de, dünyayı bilmeniz gerekiyor. Bunun içinde gezip görmeniz gerekiyor. Ben 57 ülke gezdim. Bu nedenle dünyayı iyi algılıyor ve biliyorum. Bahçeşehir Koleji'ni de bu açıdan çok önemsiyorum. Bahçeşehir Koleji, eğitime ciddi katkı sağlamakta. Kentimize ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ise Türkiye'nin her yerine ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ da çalışmalar hakkında teknik bilgiler verdi.

PARTNER50 yaş tatili! Vücuduyla büyüledi...50 yaş tatili! Vücuduyla büyüledi...
Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş: "Sokak hayvanlarını öldürmek vahşettir"Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş: "Sokak hayvanlarını öldürmek vahşettir"
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandıAnkara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bahçeşehir kolej tanıtım

En Çok Okunan Haberler

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

Dev derbi öncesi Galatasaray'a büyük şok

Dev derbi öncesi Galatasaray'a büyük şok

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış

Devlet Bahçeli'den İstanbul açıklaması

Devlet Bahçeli'den İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkentte ikinci vahşet! Çöp torbalarının içinde bulundular

Başkentte vahşet! Çöp torbasından çıktı

Genç kadının literatüre girecek annelik öyküsü

Genç kadının literatüre girecek annelik öyküsü

Hayati Yazıcı'nın acı günü...

Hayati Yazıcı'nın acı günü...

Başkent'te dolu yağışı etkili oldu

Başkent'te dolu yağışı etkili oldu

Uyuşturucu kuryesinin midesinden çıkanlar şaşırttı

Uyuşturucu kuryesinin midesinden çıkanlar şaşırttı

Yolcu otobüsü tıra çarptı: 20 yaralı var

Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.