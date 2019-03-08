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Kırklareli'nde "Belgelerle Osmanlı'da Kadın" sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 21:16 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde "Belgelerle Osmanlı'da Kadın" sergisi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "Belgelerle Osmanlı'da Kadın" sergisi açıldı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Olgunlaşma Enstitüsü binasında, Osmanlı'da yaşayan kadınların fotoğrafları ile bazı belgelerin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi.

Bir süre sergiyi gezen Bilgin, burada yaptığı konuşmada, geçmişini bilmeyen ailelerin gelecekte huzurlu olmasının mümkün olamayacağını söyledi.

Bilgin, Türkiye'nin kadın hakları konusunda çok şanslı bir ülke olduğunu ifade etti. Kadınlara gereken saygı ve sevginin her zaman gösterilmesi gerektiğini aktaran Bilgin, şöyle devam etti:

"Bizim milli ve dini değerlerimiz var, bunların tartışılması yanlış olan şeylerdir. Adam çıkıyor televizyona 'Osmanlı'da kadın şöyleydi, böyleydi' diyor. 1914'te Kızılay'ın fahri başkanı bir kadın. Şu an araba kullanma izni olmayan ülkeler var. Hiçbirimizin birbirinden ayrısı yok. Hepimiz aynı toprağın insanları olarak aynı havayı soluyor, aynı sofradan yemek yiyoruz ve en önemlisi de hepimiz kardeşiz."

Türk milletinin her zaman birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini vurgulayan Bilgin, "Kendi içimizde birliği sağladığımızda bizi hiç kimse yıkamaz. Dünyanın en güçlü ülkesi oluyoruz. Hiç kimse de bize bir şey yapamaz. Ayrılık aramaya gerek yok." dedi.

Bilgin, hep birlikte Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkesi yapmak için çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

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Osman Bilgin sergi Vali

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