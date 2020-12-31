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  4. Kırklareli’nde beton mikseri ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Kırklareli’nde beton mikseri ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

31.12.2020 11:23 | Son Güncelleme:
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.Lüleburgaz-Pınarhisar yolu üzerinde Turgutbey köyü mevkiinde Ahmet D.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Lüleburgaz-Pınarhisar yolu üzerinde Turgutbey köyü mevkiinde Ahmet D. yönetimindeki beton mikseri ile Erdinç K. idaresindeki kamyonet çarpıştı. Kazada, çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen kamyonet sürücüsü Erdinç K. ve mikser şoförü yaralandı.
Kaza yerine kısa sürede jandarma ve sağlık ekibi gelirken, Lüleburgaz itfaiye ekipleri de gelerek, yaralı kamyonet sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkarmak için yoğun çaba harcadılar. Yaralılar, Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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