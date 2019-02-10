Kırklareli'nde boruya sıkışan kedi kurtarıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde, demir boruya sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, beldede bir evin bahçesinde kedi sesi duyan vatandaşlar durumu Kavaklı Belediye Başkanı Gürel Koşdemir'e bildirdi.

Koşdemir'in talimatlarıyla itfaiye müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Koşdemir'in de katıldığı çalışmalarda boruya sıkıştığı tespit edilen kedi yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Dışarı çıkarılan kedi, kısa sürede gözden kayboldu.

Koşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir canı kurtarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Duyarlı vatandaşlara ve kedinin kurtarılmasında büyük emek harcayan personeline de teşekkür eden Koşdemir, vatandaşların bu tür durumlarda kendilerine en hızlı şekilde bilgi vermesini istedi.

