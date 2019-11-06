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Kırklareli'nde çalışanını kamyonetle sürükleyen sanık ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 16:30 | Son Güncelleme

Pazarda yanında çalıştırdığı kişiyi silahla vurup yaraladıktan sonra kamyonetin altına bağlayıp sürükleyerek ölümüne neden olan şüpheliyle ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi - Sanık, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir kişiyi silahla vurup yaraladıktan sonra kamyonetin altına bağlayıp sürükleyerek ölümüne neden olan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Pazar tezgahında yanında yevmiyeyle çalıştırdığı Okan Algur'u (30) öldüren Önder Mola (41) hakkında Cumhuriyet Savcısı Muhammed Emin Şimşek tarafından hazırlanan iddianame, Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Mola, iddianamedeki ifadesinde, olay günü pazar tezgahını topladıktan sonra maktul ile Babaeski ilçesine giderken Miçi Deresi mevkisinde uyuşturucu kullandıklarını ve hırsızlık nedeniyle tartıştıklarını ileri sürdü.

Tartışma sırasında Algur'a bir el ateş ettiğini itiraf eden Mola, "Daha sonra bana bıçakla saldırmak istedi, ben silahla iki üç el daha rastgele ateş ettim. Hakaretler ederek kaçmaya çalışırken otluk alanda düştü. Ben de 'ben sana ne yapacağımı biliyorum' diyerek kamyonetin yanında bulunan iple onu kamyonetin altına bağladım. Kırklareli'ne doğru sürüklemeye başladım. Sürüklenirken Asilbeyli köyünde ip kopmuş." ifadelerini kullandı.

Otopsi sonuçlarına göre Algur'un, ateşli silah ile hayati bölgelerinden yaralanması ve sürüklenmeye bağlı yaralanmaların ortak neticesi olarak ölümünün gerçekleştiğinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, zanlının, öldürdüğü maktulü yaklaşık bin 200 metre sürüklediğinin tespit edildiği aktarıldı.

"Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak sanık, 30 Ocak 2020'de hakim karşısına çıkacak.

- Olay

Kırklareli'nde 3 Mart 2019'da Asilbeyli köyünde yolda bir kişiyi hareketsiz gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Okan Algur'un öldüğünü belirlemişti.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Algur'un silahla vurulduğunu ve 22 LK 440 plakalı kamyonet ile sürüklendiğini tespit etmişti.

Cinayet zanlısı kamyonet sürücüsü Önder Mola, Babaeski ilçesindeki Gündüz Onat Festival Alanı'nda yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

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cinayet kamyonet sürükleme

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