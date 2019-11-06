Kırklareli'nde çalışanını kamyonetle sürükleyen sanık ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir kişiyi silahla vurup yaraladıktan sonra kamyonetin altına bağlayıp sürükleyerek ölümüne neden olan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Pazar tezgahında yanında yevmiyeyle çalıştırdığı Okan Algur'u (30) öldüren Önder Mola (41) hakkında Cumhuriyet Savcısı Muhammed Emin Şimşek tarafından hazırlanan iddianame, Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Mola, iddianamedeki ifadesinde, olay günü pazar tezgahını topladıktan sonra maktul ile Babaeski ilçesine giderken Miçi Deresi mevkisinde uyuşturucu kullandıklarını ve hırsızlık nedeniyle tartıştıklarını ileri sürdü.

Tartışma sırasında Algur'a bir el ateş ettiğini itiraf eden Mola, "Daha sonra bana bıçakla saldırmak istedi, ben silahla iki üç el daha rastgele ateş ettim. Hakaretler ederek kaçmaya çalışırken otluk alanda düştü. Ben de 'ben sana ne yapacağımı biliyorum' diyerek kamyonetin yanında bulunan iple onu kamyonetin altına bağladım. Kırklareli'ne doğru sürüklemeye başladım. Sürüklenirken Asilbeyli köyünde ip kopmuş." ifadelerini kullandı.