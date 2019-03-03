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Kırklareli'nde cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 23:50 | Son Güncelleme

Silahla vurularak öldürülen kişinin cesedi, köy yolunda bulundu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Asilbeyli köyünde yolda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, vücudunda darp izleri olan ve silahla vurularak öldürüldüğü tespit edilen kişinin Okan Algur (29) olduğunu belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından, Algur'un cesedi İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

Öte yandan, Babaeski ilçesinde yaşayan Algur'un yakınları ise olayın aydınlatılması için emniyet müdürlüğü önüne yürüdü. Grup burada bir süre bekledikten sonra olaysız şekilde dağıldı.

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