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Kırklareli'nde Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 15:38 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü T.B'nin sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımda bulunduğunu tespit ederek durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

Kavaklı beldesindeki evinde jandarma ekiplerince "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla gözaltına alınan T.B, Kırklareli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

T.B'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı HAKARET sosyal medya

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