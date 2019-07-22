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Kırklareli'nde denizde kaybolan genç aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 11:55 | Son Güncelleme

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denizde kaybolan genci bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denizde kaybolan genci arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, beldeye günübirlik tatile giden ve dün serinlemek için Servez Koyu mevkisinde denize girmesinin ardından bir süre sonra dalgalara kapılarak kaybolan 16 yaşındaki Yasir İskar'ı arama çalışmaları sürüyor.

İğneada TCSG-93 Komutanlığı ve Kıyıköy Sahil Güvenlik dalış ekipleri denizin açık ve kıyı kesimlerinde arama çalışması yapıyor.

Ekipler, zaman zaman oluşan büyük dalgalar nedeniyle çalışmalarını güçlükle yürütüyor.

Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise sahil şeridinde yaya ve drone ile tarama çalışmasında bulunuyor.

- Olay

Dün öğle saatlerinde Servez koyunda mevkisinde sahilden denize giren Yasir İskar ile Yasir Emre Saç (16) gözden kaybolmuş, vatandaşların çabası ile kurtarılan Saç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Vize Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edilmiş, kaybolan İskar'ın bulunması için bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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