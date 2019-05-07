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Kırklareli'nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 15:26 | Son Güncelleme

Kırklareli Valisi Osman Bilgin: -"Türkiye, öyle iki çapulcunun veya dünyayı sözde yönettiklerini iddia eden devletlerin egemenlik kuracağı bir ülke değildir"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Türkiye, öyle iki çapulcunun veya dünyayı sözde yönettiklerini iddia eden devletlerin egemenlik kuracağı bir ülke değildir." dedi.

Vali Bilgin, makamında gerçekleştirilen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde, geçen yıl Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın annesi Kıymet ve babası Elmas Yalap'a, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen belgeyi şehit ailesine takdim etmenin onuru ve gururunu yaşadığını ifade eden Bilgin, vatanı vatan yapanın şehitlerin kanları olduğunu söyledi.

Vatan topraklarında gözü olanların karşısına her zaman şehitlerin çıktığını ifade eden Bilgin, Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu belirtti.

Bilgin, Türk milletinin şehitlik makamını ölümsüzlük makamı olarak gören bir millet olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, öyle iki çapulcunun veya dünyayı sözde yönettiklerini iddia eden devletlerin egemenlik kuracağı bir ülke değildir. Bizler şehitlik makamını ölümsüzlük makamı olarak gören bir milletiz. Dini inancımızdan kaynaklı olarak da şehitler ölmez felsefesi ile hepimiz, bu ülkenin tüm insanları, bunu kalbinde, beyninde yaşayan inancın mensupları olarak, ülkemizin birliğinden ayrılmayacağımızı net bir şekilde ortaya koyan bir milletin evlatlarıyız." diye konuştu.

Gazilik mertebesinin de şehitlik gibi önemli olduğunu aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Şehit Anıl Yalap bunu açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Kendisi gazi oluyor, ancak gazilik unvanını kabul etmeyip, 'Benim arkadaşlarım mücadele ederken, benim köyümde veya evimde babamın yanında oturup gazi olarak, hayatımı bu unvanla idame ettirmem benim kişiliğime, inancıma, vatan ve millet aşkına yaraşmaz.' diyerek, görev yerine gitmiş ve şehit olmuştur.

Bugün dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir inanç, böyle bir irade ne vardır, ne de ortaya konmuştur. Dünyanın çoğu ülkesinde insanlar, savaşmalarını belli bir maddi karşılıkla yapmaktadırlar. Biz de ise ölüme koşan insanlar vardır."

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Anahtar Kelimeler:
madalya şehit tören

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