Kırklareli'nde dezavantajlı öğrenciler konser verdi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in himayesinde yürütülen "Umutlu Yarınlar" projesinin tanıtım toplantısında dezavantajlı öğrenciler konser verdi.

Kültür Merkezinde düzenlenen programa katılan Vali Bilgin'i, giriş kapısında 6 yaşındaki Berat Usul, davul çalarak karşıladı. Bilgin, çocuğu tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Bilgin ile protokol üyelerinin, vatandaşlar ve öğrencilerin arasında oturmaları dikkati çekti.

Bilgin, projesinin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Roman açılımını Kırklareli'nde devam ettirdiklerini söyledi.

Toplumların her yönüyle güçlü olması gerektiğini ifade eden Bilgin, ekonomik, sosyal, kültürel, dini ve sanat değerlerinin toplumu toplum yapan unsurlar olduğunu vurguladı.

Bu değerlere sahip olmayan toplumlarda sosyal dengesizliklerin baş gösterebileceğini ifade eden Bilgin, "Bizler devletin görevlileri olarak bu dengeyi ilde kurmakla mükellef, kanunlarla sorumlu bireyler olarak ayağı yere basan somut ve gerçek nitelikleri olan projelerle halkımızın önünü açmalıyız. Toplumun dezavantajlı kesimlerine baktığımızda bu sadece Roman vatandaşlarımız için de değil aslında. Genele baktığımızda Roman vatandaşlarımızın bu manada maalesef toplum içerisinde diğer kesimlere göre dezavantajlı durumda olduğunu görebiliyoruz. Bu proje tüm dezavantajlı kesimleri kapsayacak. Bu projeyi tüm ilçelerimize de yaymak istiyoruz." diye konuştu.