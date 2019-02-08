HABER

Kırklareli'nde dezavantajlı öğrenciler konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 18:54 | Son Güncelleme

Vali Osman Bilgin: - "Bizler devletin görevlileri olarak bu dengeyi ilde kurmakla mükellef, kanunlarla sorumlu bireyler olarak ayağı yere basan somut ve gerçek nitelikleri olan projelerle halkımızın önünü açmalıyız"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in himayesinde yürütülen "Umutlu Yarınlar" projesinin tanıtım toplantısında dezavantajlı öğrenciler konser verdi.

Kültür Merkezinde düzenlenen programa katılan Vali Bilgin'i, giriş kapısında 6 yaşındaki Berat Usul, davul çalarak karşıladı. Bilgin, çocuğu tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Bilgin ile protokol üyelerinin, vatandaşlar ve öğrencilerin arasında oturmaları dikkati çekti.

Bilgin, projesinin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Roman açılımını Kırklareli'nde devam ettirdiklerini söyledi.

Toplumların her yönüyle güçlü olması gerektiğini ifade eden Bilgin, ekonomik, sosyal, kültürel, dini ve sanat değerlerinin toplumu toplum yapan unsurlar olduğunu vurguladı.

Bu değerlere sahip olmayan toplumlarda sosyal dengesizliklerin baş gösterebileceğini ifade eden Bilgin, "Bizler devletin görevlileri olarak bu dengeyi ilde kurmakla mükellef, kanunlarla sorumlu bireyler olarak ayağı yere basan somut ve gerçek nitelikleri olan projelerle halkımızın önünü açmalıyız. Toplumun dezavantajlı kesimlerine baktığımızda bu sadece Roman vatandaşlarımız için de değil aslında. Genele baktığımızda Roman vatandaşlarımızın bu manada maalesef toplum içerisinde diğer kesimlere göre dezavantajlı durumda olduğunu görebiliyoruz. Bu proje tüm dezavantajlı kesimleri kapsayacak. Bu projeyi tüm ilçelerimize de yaymak istiyoruz." diye konuştu.

Projede 100 üniversite öğrencisinin de görev aldığını anlatan Bilgin, üniversitelilerin dezavantajlı öğrencilere rol model olduklarını belirtti.

Proje kapsamında okuma yazma, Kur'an öğretimi, sosyal yardımlar gibi birçok faaliyetlerde bulunulacağını anlatan Bilgin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sosyologlarımız tüm aileleri gezecekler ve alt yapı çalışması yapacaklar. Çocuklarımızın okullara devamlılıkları sağlanacak ve eylem planları hazırlanacak. Müftülüğümüz tarafından da değerler eğitimi ve dini inançlara yönelik çalışmalar yapılacak. Bugün toplumda enflasyon sorunu yaşıyoruz. Diyeceksiniz ki 'enflasyon sorununun ahlakla ne işi var', tamamen ahlakla işi var. Herkesin başına polis dikemeyeceğimize göre ahlaki sistemi eğer oturtursak, etik değerlerimizi tam olarak bireyler kanıksarsa düzensizlik oluşamaz. Bugün Türkiye genelinde bin 700 vatandaşımız yaya geçinde hayatını kaybetmiş. Bugün halen yaya geçidindeki vatandaşlara sürüler korna çalıyor. Bunları artık aşmış olmamız gerekiyor."

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da proje çalışmalarını takip ettiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dezavantajlı öğrenciler tarafından konser verildi.

Renkli görüntülere sahne olan konserde, öğrenciler birbirinden güzel şarkıları seslendirdi.

PARTNERÜnlü oyuncu ormana taşındı!Ünlü oyuncu ormana taşındı!
Mitinge geç kaldı, cumhurbaşkanı tablosu elinde kaldıMitinge geç kaldı, cumhurbaşkanı tablosu elinde kaldı
Yük gemileri, fırtınada Anamur açığında bekletiliyorYük gemileri, fırtınada Anamur açığında bekletiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
konser prptokol Vali

En Çok Okunan Haberler

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi

Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de yaya ölümleri azaldı

İzmir'de yaya ölümleri azaldı

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

FSM Köprüsü'nde intihar girişimi! Trafik kilit

İntihar girişimi trafiği kilitledi!

Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı: Birdenbire pat diye bir ses geldi

Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.