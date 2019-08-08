HABER

Kırklareli'nde doktor evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 12:35 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde doktor evinde ölü bulundu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir doktor evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gençlik Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan doktor Sayit Sunar'dan (48) iki gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde, Sunar'ın yerde hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sayit Sunar'ın öldüğünü belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sunar'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sunar'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da gezilecek yerler Kurban Bayramı'nda İstanbul'da gezilecek yerler
İzmir ve çevresi 4,8 büyüklüğündeki depremle sallandı (2)İzmir ve çevresi 4,8 büyüklüğündeki depremle sallandı (2)
Bisikletle 8 bin kilometre pedal çevirip, Türkiye'ye geldilerBisikletle 8 bin kilometre pedal çevirip, Türkiye'ye geldiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doktor polis şüpheli ölüm

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Falcao'dan Galatasaray mesajı

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Son dakika Kuşadası Körfezi'nde deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Son dakika: Erbil saldırısının planlayıcıları Hacı Kurhan ve Metin Akgün etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Bursa'da vahşet! Cesedi ormanda gömülü halde bulundu

Bursa'da vahşet! Cesedi ormanda gömülü halde bulundu

Bakan Koca'dan 'arazi tahsisi' tartışmalarına açıklama

Bakan'dan 'arazi tahsisi' tartışmalarına açıklama

Hatay'da 1 milyon 408 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Yer: Hatay! Sondaj makinelerinden çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.