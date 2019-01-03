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Kırklareli'nde eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 22:51 | Son Güncelleme

Kofçaz ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde etkili olan kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Demirköy ilçesinin ardından, Kofçaz ilçesinde de eğitime yarın ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kofçaz, Demirköy ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı mevkisinde kar yağışı devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Kırklareli Kofçaz

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