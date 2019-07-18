Kırklareli'nde eski ambalaj fabrikasında patlama: 4 yaralı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, eski ambalaj fabrikasındaki patlamada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükkarıştıran beldesinde, eski ambalaj fabrikasında, hurda malzemelerin alınması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonucu fabrikada bulunan 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

