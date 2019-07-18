HABER

Kırklareli'nde eski ambalaj fabrikasında patlama: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 13:41 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde eski ambalaj fabrikasında patlama: 4 yaralı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, eski ambalaj fabrikasındaki patlamada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükkarıştıran beldesinde, eski ambalaj fabrikasında, hurda malzemelerin alınması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonucu fabrikada bulunan 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Düzce'de korku dolu gece! O köylere ulaşım sağlanamıyorDüzce'de korku dolu gece! O köylere ulaşım sağlanamıyor
Duruşma sonrası Kaftancıoğlu'ndan açıklamaDuruşma sonrası Kaftancıoğlu'ndan açıklama
Büyükçekmece’de çevre bilinci ve spor el ele verdiBüyükçekmece’de çevre bilinci ve spor el ele verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4 yaralı hurdalık patlama

En Çok Okunan Haberler

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Daha yeni boşandılar! Şaşırtan görüntü

Daha yeni boşandılar! Şaşırtan görüntü

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Van'da göçmenleri taşıyan minibüs takla attı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: Canan Kaftancıoğlu hakkında 17 yıla kadar hapis istemi

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul'da radikal örgütlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da flaş operasyon! Gözaltılar var...

Bebeğinin ağzını görünce şoke oldu: Rüyamda görmüştüm!

Bebeğinin ağzını gören anne şoke oldu!

Antalya'nın Maldivleri olarak biliniyor! Suluada'da kirlilik tehlikesi

Antalya'nın Maldivleri alarm veriyor

Karlov suikastı soruşturmasında biri eski 6 TRT çalışanına gözaltı

Biri eski 6 TRT çalışanına FETÖ gözaltısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.